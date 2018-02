José Eduardo Dutra deve ser indicado para presidir PT O grupo de apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva dentro do PT poderá decidir hoje quem será seu candidato na eleição interna do partido agendada para novembro deste ano, pondo fim a um imbróglio que se arrasta desde o final do ano passado. Após meses tentando convencer Lula a liberar o chefe de gabinete Gilberto Carvalho para a função, a corrente Construindo um Novo Brasil (CNB) vai debater, em encontro entre hoje e amanhã em São Paulo, a proposta de lançar o presidente da BR Distribuidora, José Eduardo Dutra, para a vaga.