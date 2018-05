José Dirceu questiona índice de rejeição de Dilma

Ele também descartou por completo a hipótese de o PT disputar a Presidência em 2010 com chapa pura, tendo o ministro da Justiça, Tarso Genro, como vice de Dilma. "Não tem a menor possibilidade", afirmou categórico. De acordo com Dirceu, a vaga de vice ficará mesmo com o PMDB.

Na consulta do Ibope, Dilma Rousseff e a ex-senadora Heloísa Helena

(PSOL) têm os maiores índices de rejeição, com 40% dos entrevistados dizendo que não votariam em nenhuma delas para presidente. A menor rejeição é a do governador de São Paulo, José Serra (PSDB), com 30%. O deputado federal Ciro Gomes (PSB-CE) tem 33% de rejeição, enquanto o governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), e a senadora Marina Silva (PV-AC) têm 37% cada.