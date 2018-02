José Dirceu participa do velório da ex-mulher

O petista, condenado no processo do mensalão, estava em Brasília e foi às pressas, ontem à noite, para Embu das Artes. Ele permaneceu no velório por cerca de três horas, em uma sala em separado apenas com os familiares.

O corpo da ex-mulher de Dirceu chegou ao cemitério Memorial Parque Paulista, em Embu, por volta das 22h. O ex-ministro chegou uma hora depois e deixou o velório em torno de 2h.

Marcia morreu à tarde, no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, em após um câncer no pâncreas. Ela era mãe de uma das filhas do ex-ministro.