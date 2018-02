José Dirceu manteve encontros políticos em Porto de Galinhas

O ex-ministro da Casa Civil e deputado federal cassado do PT, José Dirceu, encontrou-se no sábado, 12, com o prefeito do Recife, João Paulo (PT), no hotel onde estava hospedado na praia de Porto de Galinhas, na região metropolitana. Dirceu, que fez uma cirurgia para reduzir a calvície e implantou 6.710 fios de cabelos retirados da nuca em uma cirurgia na última quinta-feira, convidou o prefeito para um almoço. Ninguém mais participou do encontro, afirmou no domingo, 13, João Paulo. Segundo ele, a conversa girou em torno da conjuntura nacional e Dirceu mostrou interesse em saber sobre a relação do prefeito com o governo estadual, com o governo Lula e sobre as expectativas da próxima eleição municipal. Antes ele já havia conversado, também a sós, com o deputado federal Carlos Wilson (PT-PE). "Ele é um homem muito bem informado", afirmou o prefeito. "Queria ter uma visão mais detalhada sobre a situação local". Se ele não é mais ministro e nem parlamentar, e está fora do governo, porque o interesse nas informações? "Ele é atualizado, acho que se informa para consumo próprio", brincou o prefeito.