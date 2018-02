José Dirceu foi ao velório de ex-mulher nesta madrugada O ex-ministro da Casa Civil José Dirceu esteve no velório de sua ex-mulher Marcia de Fátima Ramos, 54, falecida nesta sexta-feira, 20, vítima de um câncer no pâncreas. O petista, condenado no processo do mensalão, estava em Brasília e foi às pressas para Embu das Artes, onde a ex-mulher foi velada e cremada.