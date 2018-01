José Dirceu e Itamar discutem sucessão presidencial O presidente do PT, José Dirceu, vai conversar com o governador de Minas Gerais, Itamar Franco, sobre sucessão presidencial e segurança pública. Dirceu chegou esta manhã ao Hotel Ca´D´Oro, localizado na região central de São Paulo, onde Itamar está hospedado. "O PT precisa fazer alianças, ampliar a coligação, porque as eleições vão ocorrer em dois turnos e com certeza passarão por Minas Gerais. O caminho antes do Palácio do Planalto é o Palácio da Liberdade (sede do governo mineiro)", disse Dirceu. Ele salientou que o partido já apoiou Itamar em outras ocasiões e que só buscará a coligação com o PMDB quando o partido decidir se terá ou não candidato próprio. "É preciso cautela quando o assunto é coligação, pois o PMDB pode lançar seu candidato e querer o apoio do PT", afirmou. Sobre as investigações da polícia no caso da morte do prefeito de Santo André, Celso Daniel (PT), o presidente do Partido disse que o empresário e amigo de Daniel, Sérgio Gomes da Silva, deve ser investigado como qualquer outra hipótese. "Ele é testemunha e não deve ser transformado em réu sem que haja provas. Nem o PT nem a imprensa devem julgar Sérgio antecipadamente. Nós não temos medo de nenhuma investigação", garantiu. Depois do encontro, Dirceu e Itamar deverão conversar com os jornalistas a respeito do que foi acertado. Ontem, o governador de Minas esteve reunido com o ex-governador de São Paulo, Orestes Quércia, e com a bancada peemedebista que o apóia.