O petista, condenado no processo do mensalão, estava em Brasília e foi às pressas, ontem à noite, para Embu das Artes. Ele permaneceu no velório por cerca de três horas, até às 2h, em uma sala em separado apenas com os familiares. Depois retornou na parte da manhã.

Marcia morreu à tarde, no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, vítima de câncer no pâncreas. Ela era mãe de uma das filhas do ex-ministro.