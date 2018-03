José Dirceu chama José Serra de 'cara de pau' Em artigo publicado nesta terça-feira, 02, o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu considera o ex-governador de São Paulo José Serra "cara de pau" por acusar a presidente Dilma Rousseff de ter antecipado a campanha eleitoral de 2014. No texto, publicado no Blog de Dirceu, o petista rebate as declarações do tucano feitas ontem em entrevista à Rádio Jovem Pan. Na ocasião, Serra disse que "não se governa um país com campanha eleitoral" e que "esse foi o maior erro da presidenta".