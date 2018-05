José de Alencar volta a ser internado em São Paulo

O vice-presidente José Alencar voltou a ser internado por volta da 21h30 desta quinta-feira, 17, no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ele luta contra um câncer no abdômen, há cerca de 12 anos. De acordo com o hospital, o vice-presidente se sentiu mal devido à baixa imunidade e precisou ser internado para realização de exames. Na manhã desta sexta-feira, o hospital vai emitir um boletim médico.