José Carlos Vaz é nomeado número 2 do Ministério da Agricultura

BRASÍLIA - Foi nomeado o novo secretário executivo do Ministério da Agricultura, José Carlos Vaz. O decreto foi publicado nesta sexta-feira, 2, no Diário Oficial da União. Ele assume no lugar de Milton Ortolan, que deixou em razão de denúncias de irregularidades na pasta. Ortolan foi exonerado 'a pedido' no início de agosto após reportagem da revista Veja denunciou supostas ligações dele com o lobista Júlio Fróes, que teria um escritório dentro do ministério para negociar licitações e editais para empresas.

As denúncias de corrupção também resultaram a demissão do ministro Wagner Rossi, no dia 17 de agosto. Em sua carta de demissão, encaminhada à presidente Dilma Rousseff, Rossi disse ser inocente e que não havia provas contra ele.

José Carlos Vaz ocupava o cargo de secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e foi funcionário do Banco do Brasil e diretor de agronegócios da instituição, em 2007.