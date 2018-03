José Arruda está com 50% da artéria obstruída, diz médico

O governador afastado do Distrito Federal, José Roberto Arruda (ex-DEM), está com 50% da artéria principal do coração obstruída e terá que se submeter a um cateterismo - processo cirúrgico para exame detalhado das coronárias ou correção de problemas cardiovasculares. A informação é do médico particular de Arruda, Brasil Caiado, ao deixar nesta terça-feira, 16, a sede da Superintendência da Polícia Federal, onde o governador está preso há mais de um mês.

Segundo Caiado, uma tomografia do coração identificou o problema. Na avaliação do médico, o estado de saúde de Arruda é preocupante porque ele tem histórico familiar de hipertensão e diabetes.

Nesta terça-feira, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) começa a julgar o pedido de cassação do mandato do governador por infidelidade partidária. Ameaçado de expulsão do DEM por causa do escândalo de corrupção no DF, Arruda abandonou a legenda em dezembro do ano passado.