José Aparecido de Oliveira é enterrado Diversos políticos acompanharam ontem o enterro do ex-ministro, ex-governador e ex-embaixador José Aparecido de Oliveira, que morreu sexta-feira à noite, em Belo Horizonte, aos 78 anos, vítima de insuficiência respiratória. O enterro foi realizado em Conceição do Mato Dentro, cidade natal do ex-político. José Aparecido foi secretário particular de Jânio Quadros, deputado federal e governador do Distrito Federal.