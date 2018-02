José Antonio Toffoli agora é elogiado pelos ministros do STF

A aprovação do nome de José Antonio Dias Toffoli para o Supremo Tribunal Federal (STF) foi elogiada por ministros da Corte. O presidente do tribunal, Gilmar Mendes, afirmou na última quarta-feira, 30, que Toffoli poderá ajudar na modernização do STF. "Seguramente é uma pessoa qualificada, que vem exercendo a função de advogado-geral da União mantendo diálogo altivo com o Supremo. Ele vai dar uma contribuição no esforço que estamos fazendo para modernizar o Supremo e transformá-lo numa autêntica Corte constitucional", afirmou.

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Carlos Ayres Britto, disse que a juventude de Toffoli será positiva para o STF. "Ele vem qualificar os debates e arejar a Corte com sua juventude", disse. Toffoli será o mais novo ministro do Supremo e ocupará a vaga de Carlos Alberto Menezes Direito, que morreu no início de setembro.

A possibilidade de ser indicado foi inicialmente criticada por ministros da Corte, mas quando a indicação foi formalizada, as críticas cessaram. José Antonio Dias Toffoli poderá ficar no Supremo por 29 anos, até completar os 70 anos.

