José Aníbal é eleito líder do PSDB na Câmara O deputado José Aníbal (PSDB-SP) foi eleito hoje líder da bancada do PSDB na Câmara dos Deputados por 36 votos contra 22 dados ao candidato Arnaldo Madeira (SP). A disputa significou também uma queda de braço de poder no partido entre o governador de São Paulo, José Serra, e o ex-governador Geraldo Alckmin. Serra apoiou Madeira, e Aníbal é mais ligado a Alckmin. Por trás dessa disputa está também a divergência dos tucanos quanto à candidatura a prefeito de São Paulo. A turma ligada a Alckmin quer que o ex-governador seja o candidato do partido. Já setores ligados a Serra preferem uma aliança com o DEM numa troca de apoio ao atual prefeito Gilberto Kassab. Os dois candidatos a líder mostraram claramente em seus discursos, na reunião da bancada, que têm perfis diferentes. Madeira pregou ponderação, prudência e diálogo com os aliados com vistas às eleições de 2010. Já José Aníbal falou que o partido precisava atuar com mais energia e vigor.