José Américo: Gushiken sofreu com acusação do mensalão O ex-ministro Luiz Gushiken, que faleceu nesta sexta-feira, 13, sofreu muito com a acusação do processo do mensalão em 2005, do qual foi retirado da lista de réus em 2012, e estava muito mal na última quinta-feira, de acordo com o presidente da Câmara dos Vereadores de São Paulo, José Américo. Ele citou ainda a "serenidade" com a qual ele enfrentou o câncer no estômago por 12 anos, "trabalhando sem parar". "Só quando não teve mais condição, ele foi abatido pela doença. Foi uma perda irreparável", disse ele, em conversa com jornalistas.