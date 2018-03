José Américo é eleito presidente da Câmara Municipal

Vespoli justificou sua candidatura como um símbolo de mudança "na velha maneira de fazer política" na Câmara dos Vereadores. "Minha candidatura representa uma nova forma de fazer política nesta casa, tantas vezes afastada das necessidades da população", comentou.

Em seu discurso como presidente da instituição, José Américo defendeu o fortalecimento e a liberdade de atuação do poder legislativo municipal. "Quero fazer tudo o que for possível para que a Casa funcione com autonomia", disse. "O prefeito Haddad também tem a ganhar com o legislativo forte como parceiro", acrescentou.

Américo também prestou solidariedade ao vereador Toninho Paiva (PR) que enfrenta problemas de saúde. O vereador do PT lembrou de importantes assuntos que devem ser debatidos pelos vereadores neste ano, como a inspeção veicular e a revisão do Plano Diretor da cidade.