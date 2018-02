José Alencar volta a ser internado em São Paulo O vice-presidente da República, José Alencar, foi internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na noite de sábado, para tratar um "quadro infeccioso", informou o hospital neste domingo. Ainda não há previsão de alta do vice-presidente, segundo o boletim médico, e seu "estado geral é estável". Alencar assumiria a Presidência na segunda-feira, durante viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Cuba e Guatemala. Lula participa na segunda-feira da posse do presidente da Guatemala, Alvaro Colón, e depois segue para Cuba. Alencar, de 76 anos, esteve internado entre os dias 3 e 6 deste mês no mesmo hospital para sessões de quimioterapia, que fazem parte do tratamento ao qual vem sendo submetido devido a um tumor na região abdominal. No ano passado, Alencar passou por uma cirurgia para retirada de um tumor, a quinta operação do vice-presidente para a remoção de tumores. Na impossibilidade do vice assumir a Presidência, o primeiro da lista é o presidente da Câmara.