José Alencar volta a hospital em São Paulo para quimioterapia

O vice-presidente da República José Alencar está no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde realiza mais uma sessão de quimioterapia. Alencar chegou ao hospital no final da manhã de hoje, segundo informou a assessoria de imprensa do Sírio-Libanês. A previsão é que ele saia no início da tarde e retorne para Brasília.

Alencar retomou as sessões de quimioterapia no início do setembro depois que exames revelaram o crescimento dos tumores abdominais. O vice-presidente, de 77 anos, luta contra um câncer no abdômen há 12 anos.