José Alencar tem quadro estável após nova hemodiálise

O ex-vice-presidente não está fazendo uso de sedativos. De acordo com o médico, a possibilidade de Alencar ser transferido para um quarto chegou a ser cogitada. A transferência, entretanto, não ocorreu. "Existe a possibilidade de ele ser transferido para o quarto nos próximos dias", destacou o médico, que classificou o quadro clínico de Alencar como "bastante delicado".

Alencar está acompanhado de sua esposa, Marisa, e permanece com alimentação à base de soro. De acordo com Hoff, Alencar passa bem e está na expectativa do jogo entre Brasil e Uruguai, pelo Sul-Americano Sub-20. A partida acontece na madrugada de hoje para amanhã e o Brasil depende apenas de um empate para garantir a vaga para disputar os Jogos Olímpicos de futebol masculino no próximo ano.

Segundo Hoff, a possibilidade de Alencar passar por intervenções cirúrgicas está "completamente descartada". Os únicos exames aos quais o ex-vice-presidente está sendo submetido são os de sangue. As visitas permanecem controladas.

A possibilidade de o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitar Alencar neste final de semana não foi comentada por Hoff. Um novo boletim médico de Alencar deve ser divulgado ainda hoje.