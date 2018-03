José Alencar tem perfuração no intestino, diz hospital O ex-vice-presidente José Alencar foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, por volta das 13h de hoje, em razão de uma perfuração no intestino. Segundo a assessoria do hospital, o problema é grave e ele passa por exames para avaliar qual o melhor procedimento a ser seguido.