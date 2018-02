José Alencar tem boa recuperação e se alimenta normalmente, informa hospital

O Hospital Sírio-Libanês emitiu nota no fim da tarde desta segunda-feira, 29, informando que o quadro do vice-presidente da República, José Alencar, evolui bem e ele já começa a se alimentar normalmente, por via oral.

De acordo com a nota, "José Alencar, segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Cardiológica do Hospital". O paciente passou por cirurgia, no último sábado, 27, para tratar uma obstrução intestinal.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As equipes médicas que o acompanham são coordenadas pelos doutores Raul Cutait, Ademar Lopes, Paulo Hoff, Roberto Kalil Filho e Paulo Ayroza Galvão.