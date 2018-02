José Alencar tem alta após uma semana internado O vice-presidente José Alencar teve alta na manhã de sábado do hospital Sírio e Libanês, onde ficou internado por uma semana para tratamento de alterações decorrentes da quimioterapia, informou a assessoria do hospital. José Alencar, 76 anos, já estivera internado no mesmo hospital, entre os dias 3 e 6 deste mês, para sessões de quimioterapia. O vice-presidente vem se tratando de um tumor na região abdominal. Em 2007, Alencar passou por uma cirurgia para retirada de um tumor, sua quinta operação.