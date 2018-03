José Alencar segue internado na UTI em São Paulo

O vice-presidente da República, José Alencar, de 77 anos, segue internado nesta terça-feira, 27, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Alencar foi submetido a uma cirurgia de alta complexidade para retirada de tumores na região do abdome no último domingo. Segundo boletim médico divulgado nesta manhã, seu estado de saúde está estável. Ele respira por aparelhos e mantém todos os sinais vitais normais, inclusive com bom funcionamento do rim. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve visitar o vice na tarde desta terça. Alencar luta contra o câncer desde 1997. No ano passado, o vice-presidente também foi internado no Hospital Sírio-Libanês para a retirada de um tumor no abdômen (em setembro), para o tratamento de infecção intestinal (em novembro) e para tratar de uma insuficiência renal (em dezembro). As equipes que assistem ao vice-presidente são coordenadas pelos professores doutores Paulo Hoff (oncologista clínico), Roberto Kalil Filho (cardiologista) e Ademar Lopes (cirurgião-oncologista).