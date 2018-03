José Alencar segue internado na UTI com quadro estável

O vice-presidente da República, José Alencar, continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e seu quadro continua estável. De acordo com boletim médico divulgado nesta quinta-feira, 29, Alencar respira normalmente, sem a ajuda de aparelhos, e sem sedação. Alencar foi submetido, no domingo, a uma cirurgia de 18 horas para a retirada de tumores no abdome.