José Alencar se recupera de cirurgia para retirada de tumor O vice-presidente José Alencar (PRB), de 76 anos, se recupera de uma cirurgia para retirada de um tumor na região do abdome realizada nesta terça-feira. Esta é a quinta vez que ele é operado para retirada de tumores. Após a operação no Hospital Sírio-Libanês, ele foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), "onde recupera-se bem", de acordo com o boletim médico do hospital, onde Alencar teve uma internação programada na segunda-feira. A cirurgia foi realizada pelo oncologista Murray Brennan, o mesmo que o atendeu no ano passado nos Estados Unidos, e pelo médico Raul Cutait. Ele está acompanhado de sua mulher, Mariza, e de assessores. Exames feitos no início do mês detectaram um tumor localizado no retroperitônio, região do abdome. A cirurgia anterior para retirada de tumor ocorreu nos EUA, em novembro. Esta operação se seguiu a outra similar realizada em julho do mesmo ano. Os problemas de saúde do vice-presidente surgiram há dez anos, quando os tumores malignos foram detectados. Com a ausência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está na Suíça para acompanhar o anúncio do Brasil como país-sede da Copa de 2014, o presidente da Câmara dos Deputados, Arlindo Chinaglia (PT-SP), assumiu interinamente a Presidência. (Por Carmen Munari)