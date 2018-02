José Alencar se interna para tratamento de câncer

O vice-presidente,José Alencar, se internou na manhã desta sexta-feira, 1, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para receber uma medicação específica para o tratamento de câncer no abdômen, contra o qual o luta desde 1997. Alencar vai ficar no hospital por cerca de 24 horas. A assessoria do Sírio-libanês vai divulgar um boletim médico sobre o tratamento ainda nesta tarde. Desde 2006, Alencar já fez três cirurgias, na tentativa de combater o tumor, uma delas no primeiro turno da campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A última foi em outubro de 2007. Dois meses depois, porém, o sarcoma ressurgiu. Em fevereiro, ele submeteu-se a sessões de radiofreqüência. Agora, tentará enfrentar a doença sem operação.