José Alencar responde bem a tratamento, diz hospital

A equipe médica que acompanha o vice-presidente da República, José Alencar, constatou que ele apresentava anemia e um quadro congestivo pulmonar. O Hospital Sírio-Libanês divulgou na noite desta sexta-feira, 28, o boletim médico do vice-presidente, internado na tarde de quinta. Segundo o hospital, Alencar já apresenta melhora no quadro de saúde.

Os exames confirmaram a redução no tamanho dos tumores no abdome e influência do tratamento quimioterápico no quadro que resultou na hospitalização. A equipe médica que cuida do vice-presidente é coordenada pelos médicos Paulo Hoff, Roberto Kalil Filho, Raul Cutait e Miguel Srougi.