José Alencar recebe alta médica em Nova York O vice-presidente José Alencar recebeu alta hospitalar no início da tarde deste sábado, 18, quatro dias após a cirurgia para retirada de um tumor maligno da região do abdome, em hospital de Nova York, segundo a assessoria de imprensa que acompanha Alencar nos EUA. A volta ao Brasil deve ocorrer no final da próxima semana, estima o chefe de gabinete Antônio Adriano da Silva. "A recuperação do vice-presidente está se dando de forma excelente", afirmou Silva. Alencar deixa hoje o hospital Memorial Sloan-Kettering Center e segue para um hotel na região norte de Manhattan", afirma a nota. O vice-presidente foi operado na terça-feira, 14. A cirurgia foi supervisionada pelo Dr. Murray Brennan e durou seis horas, cerca de duas horas e meia a mais do que estava previsto. Em julho deste ano, Alencar já havia sido submetido a uma cirurgia abdominal, em São Paulo. Mas ao refazer exames em outubro, logo após o segundo turno das eleições presidenciais, foi informado da necessidade de continuar o tratamento do tumor na região do abdome.