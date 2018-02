José Alencar recebe alta médica e deixa hospital em SP

O vice-presidente da República, José Alencar, recebeu alta médica hoje no Hospital Sírio-Libanês, onde estava internado desde quinta-feira, com queixa de fadiga. Alencar deixou a unidade, após falar com a imprensa, por volta das 11h50.

De acordo com a unidade, exames apontaram que o vice-presidente apresentava anemia e quadro congestivo pulmonar. Alencar, de 78 anos, trava uma batalha contra o câncer há 12 anos e já realizou 15 cirurgias.