José Alencar recebe alta e deixa hospital em SP Após ser submetido a um procedimento de radiofreqüência, previsto na continuidade do tratamento do tumor abdominal, o vice-presidente da República, José Alencar, de 76 anos, deixou no fim da tarde de hoje o Hospital Sírio-Libanês, na Bela Vista, centro de São Paulo. Segundo boletim médico, Alencar recuperou-se bem. Ele estava internado na unidade desde ontem.