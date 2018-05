José Alencar recebe alta do Hospital Sírio-Libanês

O vice-presidente da República, José Alencar, de 76 anos, deixou o Hospital Sírio-Libanês, no bairro Bela Vista, centro de São Paulo, no início da tarde deste sábado, 20. Segundo comunicado divulgado pela assessoria do hospital, Alencar realizou exames de imagem que revelaram que os três tumores presentes no abdômen do paciente foram totalmente removidos e não há nenhum indício de lesões adicionais. O vice-presidente recebeu Lula, que fazia campanha para Marta Suplicy (PT) na cidade. "A alta foi graças à visita dele", brincou. Alencar deve assumir a presidência interinamente a partir de segunda-feira, já que Lula viajará para os Estados Unidos. Na terça, 16, o vice-presidente foi internado e, na quarta, 17, submetido a uma cirurgia como parte do tratamento coordenado pelos médicos Paulo Hoff, Roberto Kalil e Miguel Srougi. Inicialmente, a alta estava prevista para o começo da próxima semana.