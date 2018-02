José Alencar recebe alta após 24 dias internado em SP O vice-presidente da República, José Alencar, teve alta por volta das 17 horas de hoje do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, onde estava internado desde o dia 25 de outubro para tratar de uma obstrução intestinal. Na segunda-feira, ele foi transferido para um quarto comum depois de três dias na unidade coronária (semi-intensiva) do hospital, após sofrer um enfarte agudo do miocárdio na quinta-feira da semana passada.