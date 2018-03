José Alencar realiza exames em hospital de SP

O vice-presidente da República, José Alencar, realiza nesta terça-feira, 22, uma bateria de exames no Hospital Sírio-Libanês que foi iniciada às 8 horas, segundo informações da assessoria do hospital. Os exames têm caráter preventivo e fazem parte do tratamento a que ele é submetido em razão de um tumor, de acordo com o hospital. A previsão é a de que o vice-presidente deixe o hospital ainda nesta tarde. Em janeiro, Alencar foi submetido a sessões de quimioterapia em São Paulo