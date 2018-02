José Alencar realiza exames em hospital de São Paulo O vice-presidente da República, José Alencar Gomes da Silva, de 76 anos, esteve hoje no Hospital Sírio-Libanês, no centro de São Paulo. Segundo boletim médico, Alencar foi submetido a exames de rotina, previstos no tratamento quimioterápico de tumor abdominal. O vice-presidente já foi liberado. Alencar enfrenta um câncer na região abdominal e já foi operado seis vezes. Este ano, ele já passou por duas sessões de quimioterapia, no mesmo hospital. A última delas, aconteceu no final do mês passado.