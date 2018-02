José Alencar permanece internado na UTI em SP

Bruno Lupion, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - O vice-presidente da República, José Alencar, permanecia internado no começo desta manhã na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após sofrer um enfarte agudo do miocárdio ontem, por volta das 18 horas, e ser submetido a um cateterismo.

Segundo o último boletim médico, divulgado pelo hospital na quinta-feira, 11, às 22 horas, o cateterismo "não mostrou obstruções arteriais importantes" e o vice-presidente "encontra-se estável do ponto de vista cardíaco, internado na Unidade de Terapia Intensiva Cardiológica".

Alencar está internado no Sírio-Libanês desde o dia 25 de outubro, quando apresentou infecção da parede do intestino e reiniciou o tratamento de quimioterapia.