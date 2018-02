José Alencar permanece internado em São Paulo O vice-presidente da República, José Alencar, de 78 anos, permanece internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, dando prosseguimento ao tratamento contra um câncer na região do abdômen e suboclusão intestinal. Não há previsão de alta, de acordo com a assessoria de imprensa do hospital.