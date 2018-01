José Alencar permanece internado em São Paulo O vice-presidente da República, José Alencar, permanecia internado na manhã de hoje no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, de acordo com a Agência Brasil. Ele foi hospitalizado na tarde de ontem após sentir fortes dores abdominais, quando participava da cerimônia de formatura dos cadetes da Academia Militar de Agulhas Negras, em Resende, Rio de Janeiro. Segundo a assessoria de imprensa do hospital, Alencar passou por uma bateria de exames e o diagnóstico médico revelou que o vice-presidente teve uma enterite, inflamação no intestino delgado. Alencar está sendo atendido pelos médicos Paulo Hoff, Roberto Kalil Filho e Marcelo Cerqueira César Machado. O vice-presidente já havia sido internado no Sírio Libanês em setembro passado, quando foi submetido a uma cirurgia para tratamento de um tumor abdominal.