José Alencar permanece internado em hospital em SP

O vice-presidente da República, José Alencar, permanece internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde se recupera da cirurgia a que foi submetido na manhã de quarta-feira para retirada de um tumor abdominal. De acordo com a equipe médica responsável, coordenada pelos médicos Paulo Hoff, Roberto Kalil e Miguel Srougi, Alencar, que já deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e foi transferido para quarto privativo. Segundo os médicos, Alencar passa bem. A previsão inicial é de que ele tenha alta no início da próxima semana. O vice-presidente, de 76 anos, vinha sendo submetido a tratamento com sessões de quimioterapia desde junho, quando foi detectado o tumor abdominal. Ele luta contra o câncer desde 1997.