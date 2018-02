José Alencar permanece hospitalizado em SP O vice-presidente da República, José Alencar, de 76 anos, permanece internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. De acordo com a assessoria de imprensa do hospital, ele deu entrada para realizar um procedimento de radiofreqüência, previsto no tratamento do tumor abdominal. Ainda não é possível saber se o vice-presidente continuará internado ou se será liberado ao longo do dia. Há uma previsão de que receba alta hoje. Em janeiro, Alencar ficou uma semana internado para tratamento de um quadro infeccioso. Antes, ele tinha permanecido hospitalizado do dia 3 ao dia 6 de janeiro, no mesmo hospital, para se submeter a sessões de quimioterapia.