José Alencar passa por nova nova cirurgia para retirar tumor

O vice-presidente José Alencar passará por nova cirurgia na quarta-feira para retirada de tumor no abdome, a quarta nesta região desde que a doença foi detectada. Alencar, de 76 anos, vinha sendo submetido a sessões de quimioterapia com um medicamento que ele ainda não havia utilizado, denominado Yondelis. Foram duas sessões desde que o novo tumor foi detectado, em julho, informou a assessoria do Hospital Sírio Libanês, onde o vice-presidente vem sendo atendido. Na sexta-feira, ele passou por nova avaliação médica no hospital quando houve a indicação para a cirurgia. "O tumor é recorrente. Surgiu na mesma região e o medicamento não apresentou a eficácia que se esperava", disse Adriano da Silva, chefe de gabinete da vice-presidência. Segundo o assessor, Alencar, que "não sente nada", será internado na terça-feira à noite no Sírio Libanês para realizar a cirurgia na quarta pela manhã, conduzida pelo médico Miguel Srougi. Alencar luta contra o câncer desde 1997, quando os primeiros tumores malignos foram detectados. (Reportagem de Carmen Munari)