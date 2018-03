José Alencar passa por exames de rotina em São Paulo O vice-presidente, José Alencar, esteve hoje no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para avaliação do seu estado clínico e realização de exames. De acordo com a instituição, o paciente continua dando sequência ao tratamento de quimioterapia, que vem apresentando bons resultados, com redução do tumor.