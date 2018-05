José Alencar passa bem após cirurgia em São Paulo

A cirurgia do vice-presidente da República, José Alencar, de 76 anos, iniciada na manhã desta quarta-feira, 17, transcorreu normalmente, e ele passa bem, segundo boletim divulgado pelo Hospital Sírio-libanês. A cirurgia, conduzida pelos Professores Doutores Miguel Srougi e Marcel Cerqueira Machado, começou às 7 horas e teve duração de 6 horas, com a remoção de todas as lesões identificadas previamente. Alencar internou-se na terça-feira, 16, às 18h, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para dar continuidade ao tratamento de tumor abdominal a que vem se submetendo. O próximo boletim médico só será divulgado na quinta-feira, 18, segundo a assessoria do hospital.