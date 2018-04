José Alencar mostra melhora e se alimenta normalmente O vice-presidente José Alencar, de 77 anos, continua apresentando melhora e se alimenta normalmente, segundo boletim médico divulgado neste domingo. Alencar caminha normalmente pelo quarto e se recupera muito bem da cirurgia para a retirada de tumores, ao qual foi submetido no dia 25 de janeiro. O vice-presidente está internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, e recebeu a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ontem. Lula estava acompanhado da primeira-dama, dona Marisa, e disse que Alencar está bem, segundo informação da assessoria de imprensa da Presidência. A visita durou uma hora, das 9h50 às 10h50. Lula deixou o hospital, de helicóptero, sem falar com a imprensa, seguindo em direção a São Bernardo do Campo, no ABC paulista, onde passará o fim de semana com a família. O presidente deve voltar para Brasília na noite de hoje. Os médicos decidirão, na semana que vem, a data para a alta de José Alencar. A equipe de médicos é coordenada pelo oncologista Paulo Hoff, pelo cardiologista Roberto Kalil Filho e pelo cirurgião-oncologista Ademar Lopes.