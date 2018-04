O vice-presidente da República, José Alencar, 77 anos, continua internado na Unidade Crítica Coronariana do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e recupera-se bem da cirurgia para retirada de tumores no abdome, realizada no dia 25. "Seu estado geral é de boa evolução", informou o hospital. De acordo com o boletim médico, Alencar alimenta-se e conversa normalmente.