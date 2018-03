José Alencar já tem previsão de alta

O quadro de saúde do ex-vice-presidente José Alencar segue estável e o paciente já tem previsão de alta. A informação é da assessoria de imprensa do Hospital Sírio-Libanês, onde o ex-vice-presidente foi internado no último dia 9 para tratamento de uma peritonite, infecção na membrana que protege a cavidade abdominal.

Alencar recebeu visita dos médicos na manhã desta quarta-feira, 23, que, no entanto, não informaram quando ele receberá alta. O último boletim médico sobre o estado de saúde do paciente, divulgado na última segunda-feira (21), informa que o ex-vice-presidente "evolui satisfatoriamente" com quadro clínico estável, mas ainda delicado.