José Alencar fará nova cirurgia para retirada de tumor

O vice-presidente José Alencar (PRB), de 75 anos, vai se submeter a nova cirurgia para retirada de um tumor, após duas intervenções similares realizadas no ano passado. A cirurgia está marcada para dia 29 de outubro, informou seu chefe de gabinete, Antonio Adriano da Silva, sem adiantar o local. O assessor afirmou que exames recentes detectaram um tumor localizado no retroperitônio, na região do abdome. Antes, na semana que vem, Alencar assume a Presidência durante viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à África. Lula embarca no domingo à noite e retorna na sexta-feira, dia 19. Em novembro do ano passado, após as eleições presidenciais, Alencar já havia passado por cirurgia para retirada de um tumor no abdome. O vice-presidente foi operado no hospital Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, localizado em Nova York, um dos mais conceituados hospitais de câncer do mundo. Esta operação se seguiu a outra similar ocorrida em julho do mesmo ano. Os problemas de saúde do vice-presidente surgiram há dez anos, quando os tumores malignos foram detectados. Ele voltou a trabalhar cerca de dez dias após a cirurgia realizada em novembro.