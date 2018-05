José Alencar fará nova cirurgia na quarta-feira

O vice-presidente José Alencar será submetido na quarta-feira (17) a uma cirurgia para retirada de um tumor, informou o chefe de gabinete da Vice-Presidência da República, Adriano Silva. Segundo o assessor, Alencar está em sua casa em São Paulo, depois de ter feito um check-up ontem no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, dentro do tratamento contra um câncer na região do abdome que vem sendo realizado pelo vice-presidente.