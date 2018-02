José Alencar está animado, diz Tuma após visita O presidente em exercício, José Alencar, recebeu hoje de manhã a visita do senador Romeu Tuma (PTB-SP), que permaneceu no quarto por cerca de uma hora. Na saída, Tuma afirmou que o vice-presidente está animado, mas preocupado com a forte chuva que caiu nos últimos dias no Estado de São Paulo e deixou cerca de 14 mil pessoas desalojadas e ao menos quatro mortos. O senador anunciou ainda que o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM), e o ministro das Cidades, Márcio Fortes, terão um encontro com José Alencar ainda hoje para falar sobre os problemas causados pelas chuvas. No final da manhã, Alencar recebeu um assessor da Casa Civil da Presidência no quarto.