José Alencar é internado para tratamento em SP O vice-presidente da República, José Alencar, se internou por volta das 6 horas de hoje no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O motivo da internação é a realização de um procedimento de radiofreqüência, previsto na continuidade do tratamento do tumor abdominal, segundo boletim divulgado pelo hospital na manhã de hoje. Ainda de acordo com o boletim, o vice-presidente está sob os cuidados da equipe coordenada pelos médicos Paulo Hoff e Roberto Kalil.