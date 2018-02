José Alencar é internado para remoção de tumor O vice-presidente da República, José Alencar, foi internado às 16 horas de hoje no Hospital Sírio-Libanês, no centro de São Paulo. Ele será submetido amanhã de manhã a uma cirurgia para a remoção de um tumor abdominal, de acordo com a assessoria de imprensa do hospital. Segundo boletim médico, Alencar "se encontra em excelentes condições clínicas". Mais informações devem ser divulgadas após a realização da operação. Com a internação de Alencar e com o embarque hoje do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para Zurique, na Suíça, quem assume a Presidência da República é o presidente da Câmara dos Deputados, Arlindo Chinaglia (PT-SP). Lula participa amanhã de solenidade na Fifa, quando a entidade que controla o futebol no mundo deve formalizar o Brasil como país-sede da Copa do Mundo de 2014.